استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026.. الخطوات والأوراق والرسوم وموعد الاستلام

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026، باعتباره من المستندات الرسمية التي يحتاج إليها المواطن في عدد من الإجراءات والمعاملات، ولذلك تتيح وزارة الداخلية إمكانية التقدم للحصول على صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا، بما يساعد على توفير الوقت والجهد وتقليل الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الأدلة الجنائية، ويستطيع المواطن تقديم طلب استخراج «فيش وتشبيه» عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وفق مجموعة من الخطوات والشروط المحددة.

كيف يمكن استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026؟

تتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا للمواطنين الراغبين في الحصول على «فيش وتشبيه» دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الأدلة الجنائية لتقديم الطلب، وتتم عملية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يتعين على المواطن الدخول إلى الخدمات الإلكترونية واختيار الخدمة المخصصة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

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وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الإلكترونية التي تستهدف تسهيل حصول المواطنين على المستندات الرسمية، إذ يمكن تقديم الطلب وسداد الرسوم إلكترونيًا، ثم استلام صحيفة الحالة الجنائية من خلال مندوب البريد وفقًا للتعليمات المنظمة لإصدارها.

ما خطوات استخراج فيش وتشبيه إلكترونيًا؟

تبدأ خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026 بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية ، ثم اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» الموجودة ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

بعد ذلك، يختار المواطن أيقونة «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة»، ثم يسجل الدخول إلى حسابه على الموقع، وفي حالة عدم امتلاكه حسابًا سابقًا، يتعين عليه إنشاء حساب جديد حتى يتمكن من استكمال إجراءات الحصول على الخدمة.

ويقوم المواطن بعد تسجيل الدخول بتعبئة البيانات المطلوبة لاستخراج «الفيش والتشبيه» بدقة، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات التي يتم إدخالها قبل استكمال الطلب، ثم الضغط على «تسجيل الطلب» بعد الانتهاء من إدخال المعلومات المطلوبة.

وفي الخطوة الآتية، يختار المواطن طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة لسداد الرسوم المقررة للخدمة، وبعد إتمام إجراءات الطلب وقبوله تبدأ إجراءات إصدار صحيفة الحالة الجنائية تمهيدًا لتسليمها للمواطن وفقًا للنظام المحدد للخدمة.

ما شروط استخراج فيش وتشبيه أون لاين؟

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط والأحكام العامة التي يجب توافرها عند التقدم للحصول على صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا، وتشمل هذه الشروط أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بجمهورية مصر العربية وبداخلها فقط عند التقدم على الصحيفة واستلامها.

كما يشترط أن يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار «فيش وتشبيه» من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي، بما يعني أن الخدمة مرتبطة ببيانات صاحب الطلب والتحقق من شخصيته وفقًا للإجراءات المحددة.

وتشمل الشروط أيضًا عدم تسليم «فيش وتشبيه» إلا للمتقدم للخدمة شخصيًا، وذلك بعد التحقق من أصل بطاقة الرقم القومي، وهو إجراء يستهدف التأكد من هوية صاحب الصحيفة قبل تسليمها.

ما شرط تسجيل البصمات لاستخراج الفيش والتشبيه؟

من بين الشروط المهمة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية أونلاين أن يكون قد سبق تسجيل البصمات العشرية للطالب بقطاع الأحوال المدنية عند استخراج بطاقة الرقم القومي بمدة لا تقل عن 15 يومًا.

ويعني ذلك أن إمكانية الاستفادة من خدمة استخراج «فيش وتشبيه» إلكترونيًا ترتبط بوجود تسجيل سابق للبصمات العشرية وفق المدة المحددة، ولذلك ينبغي على المواطن التأكد من توافر هذا الشرط قبل البدء في تقديم الطلب إلكترونيًا.

هل يمكن استخراج فيش وتشبيه أونلاين من خارج مصر؟

وفقًا للشروط المعلنة للخدمة، يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بجمهورية مصر العربية وبداخلها فقط عند التقدم على الصحيفة واستلامها، وبالتالي ترتبط الخدمة بالمواطن الموجود داخل مصر خلال إجراءات التقدم للحصول على صحيفة الحالة الجنائية واستلامها.

ويجب كذلك أن يكون المواطن هو المتقدم بنفسه للحصول على الصحيفة، مع الالتزام بإجراءات التحقق من أصل بطاقة الرقم القومي عند التسليم، وهو ما يجعل استلام الصحيفة مرتبطًا بصاحب الطلب شخصيًا.

متى يتم استلام الفيش والتشبيه بعد تقديم الطلب؟

أوضحت إجراءات الخدمة أن الانتهاء من إجراءات إصدار «الفيش والتشبيه» أونلاين يتم خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب، وبعد ذلك تُسلَّم الصحيفة إلى مندوب البريد حتى يقوم بتسليمها للمواطن وفقًا للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

وبذلك يستطيع المواطن متابعة إجراءات استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا بدلًا من التوجه إلى مكتب الأدلة الجنائية لتقديم الطلب، مع ضرورة استيفاء الشروط المحددة وإدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة وسداد الرسوم إلكترونيًا.

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه أونلاين؟

يعتمد استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا على بيانات المواطن المسجلة، ويشترط وفق الضوابط المحددة أن يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار الصحيفة من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي، كما لا يتم تسليم «فيش وتشبيه» إلا لصاحب الطلب شخصيًا بعد التحقق من أصل بطاقة الرقم القومي.

ويجب كذلك توافر شرط سبق تسجيل البصمات العشرية للطالب بقطاع الأحوال المدنية عند استخراج بطاقة الرقم القومي بمدة لا تقل عن 15 يومًا، باعتباره أحد الشروط المحددة للاستفادة من الخدمة الإلكترونية.

ما رسوم استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026؟

لم يتضمن النص المقدم قيمة محددة لرسوم استخراج «الفيش والتشبيه» إلكترونيًا، ولذلك لا يمكن إضافة رقم غير وارد في البيانات المطلوب الحفاظ عليها، خصوصًا أن قيمة الرسوم قد ترتبط بالخدمة وطريقة الحصول عليها، ويُفضَّل الرجوع إلى قيمة الرسوم الظاهرة عند تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال القنوات الرسمية للخدمة.

لماذا يفضل المواطنون استخراج الفيش والتشبيه إلكترونيًا؟

تساعد خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا في تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على المستند، إذ يستطيع المواطن تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وسداد الرسوم بالطريقة الإلكترونية المناسبة، ثم انتظار استكمال إجراءات الإصدار والتسليم عن طريق البريد.

وتزداد أهمية معرفة خطوات استخراج «فيش وتشبيه» أونلاين مع حاجة المواطنين إلى صحيفة الحالة الجنائية ضمن الإجراءات والمعاملات المختلفة، الأمر الذي يجعل معرفة طريقة التقديم والشروط وموعد الاستلام من أكثر المعلومات التي يبحث عنها الراغبون في الحصول على الخدمة.

أهم المعلومات عن استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026

وبحسب البيانات الواردة بشأن الخدمة، فإن استخراج «فيش وتشبيه» إلكترونيًا يتطلب الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، واختيار «الأدلة الجنائية»، ثم اختيار «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة»، وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، وإدخال البيانات المطلوبة، ثم تسجيل الطلب وسداد الرسوم إلكترونيًا.

وتتمثل أبرز شروط الخدمة في أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بجمهورية مصر العربية وبداخلها فقط عند التقدم على الصحيفة واستلامها، وأن يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه، وألا يتم تسليم الصحيفة إلا للمتقدم شخصيًا بعد التحقق من أصل بطاقة الرقم القومي، إلى جانب ضرورة سبق تسجيل البصمات العشرية للطالب بقطاع الأحوال المدنية عند استخراج بطاقة الرقم القومي بمدة لا تقل عن 15 يومًا.

وبعد قبول الطلب، يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الفيش والتشبيه أونلاين خلال 72 ساعة، ثم تُسلَّم الصحيفة لمندوب البريد لتوصيلها إلى المواطن وفقًا للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.