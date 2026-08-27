فيديو صادم.. سرقة 140 كيلو دواجن في مطاردة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة سرقة شاحنة نقل محملة بالدواجن المجمدة، في مشهد وصفه المتابعون بأنه يشبه مشاهد أفلام الأكشن، بعدما ظهرت سيارة ربع نقل وهي تلاحق شاحنة الثلاجة وتحاول الاستيلاء على محتوياتها أثناء سيرها بسرعة عالية.



وبحسب ما تم تداوله، تمكن أفراد العصابة من الاستيلاء على 7 برانيك من الدواجن المجمدة، يزن كل منها نحو 20 كيلو جرامًا، قبل أن تتدخل قوات الأمن لضبط المتهمين بمنطقة القلج في محافظة القليوبية.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن أفراد العصابة أطلقوا النار على قوات الأمن أثناء محاولة ضبطهم، ما أسفر عن مصرع جميع أفراد التشكيل العصابي عقب تبادل إطلاق النار.

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب الطريقة التي تمت بها عملية السرقة أثناء سير المركبات بسرعة كبيرة، والتي وصفها البعض بأنها أشبه بمشاهد المطاردات في أفلام «جيمس بوند».