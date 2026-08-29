الزمالك يجهز مفاجأة من قطاع الناشئين.. موهبتان تحت أنظار معتمد جمال

يدرس الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، الاستعانة بعدد من المواهب الصاعدة من قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار أزمة إيقاف القيد.

ويأتي على رأس الأسماء التي لفتت أنظار الجهاز الفني حسام عاشور التقي، لاعب وسط فريق 2007، إلى جانب أدهم حسيب، مهاجم فريق 2009 ولاعب منتخب الشباب، بعدما حظي الثنائي بمتابعة مستمرة خلال مشاركتهما مع فريقيهما في منافسات الدوري.

ويرغب الجهاز الفني في منح الفرصة للعناصر المميزة من قطاع الناشئين، خاصة مع صعوبة تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، مع إمكانية تصعيد اللاعبين للتدرب والمشاركة مع الفريق الأول وفقًا لمدى جاهزيتهما واحتياجات المرحلة المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة منتخب السويس بتروجت، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.