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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ما اتغيرش من 3 أيام .. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 29-8-2026 على مستوى السوق الرسمية لليوم الثالث على التوالي.

الدولار ثابت

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه بمختلف البنوك منذ آخر يوم عمل في البنوك يوم الأربعاء الماضي.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 50.16 جنيها للشراء و 50.26 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.1 جنيها للشراء و 50.2 جنيها للشراء في بنك الكويت الوطني، أبوظبي التجاري.

وصل سعر الدولار 50.12 جنيها للشراء و 50.22 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول".

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الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك 50.15 جنيها للشراء و 50.25 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، التعمير والاسكان، المصرف العربي الدولي،البركة".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، ميد بنك،المصري الخليجي، مصر، نكست، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.2 جنيها للشراء و 50.3 جنيها للبيع في نبوك " سايب، المصرف المتحد".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار 50.39 جنيها للشراء و 50.49 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني اعلي سعر دولار 50.35 جنيها للشراء و 50.45 جنيها للبيع في بنك HSBC.

أعلي سعر دولار الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر سعر الدولار أمام الجنيه البنك المركزي سعر الدولار في البنوك

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