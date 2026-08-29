زد يعترض على قرارات محمد معروف في مباراة الأهلي

أصدر نادي زد إف سي بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن اعتراضه على عدد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام الأهلي، والتي أدارها الحكم محمد معروف، مؤكدًا أن بعض القرارات كان لها تأثير مباشر على مجريات اللقاء والنتيجة النهائية من وجهة نظر النادي.

وأكد زد في بيانه احترامه الكامل لمنظومة كرة القدم المصرية بكل عناصرها، وفي مقدمتها منظومة التحكيم، مشددًا على تقديره للحكام المصريين وثقته في قدرتهم على إدارة المباريات بنزاهة واحترافية.

وأوضح النادي أن اعتراضه يأتي انطلاقًا من حرصه على ترسيخ قيم العدالة والشفافية، مؤكدًا أن له الحق في التعبير عن موقفه تجاه القرارات التي يرى أنها أثرت بشكل كبير في سير المباراة، دون أن يمثل ذلك انتقاصًا من الحكام أو منظومة التحكيم المصرية.

وأشار نادي زد إلى أنه يتمسك بحقه في الاعتراض والمطالبة بتطبيق أعلى معايير العدالة والحياد، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأندية ويعزز من مصداقية المسابقة.

وشدد النادي في الوقت نفسه على التزامه بالروح الرياضية والاحترافية، واحترام جميع الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والحكام وكافة عناصر منظومة كرة القدم.

وكشف زد عن اتخاذ خطوة رسمية بشأن اعتراضه، موضحًا أنه قام بتدوين ملاحظاته وإرسالها رسميًا إلى اتحاد الكرة عبر القنوات الرسمية، مطالبًا بالعمل بما تضمنه الخطاب واتخاذ ما يلزم تجاه القرارات محل الاعتراض.

ويأتي بيان زد عقب المواجهة أمام الأهلي، التي شهدت عددًا من الحالات التحكيمية التي أثارت جدلًا، ليؤكد النادي تمسكه بحقه في الدفاع عن مصالحه والمطالبة بتوفير أعلى درجات العدالة التحكيمية خلال منافسات الدوري.