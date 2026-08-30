فليك عن حمزة عبدالكريم قبل مواجهة رايو فاليكانو: يستحق اللعب وسنمنحه الفرصة

يستضيف برشلونة نظيره رايو فاليكانو، مساء الإثنين، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني لمواصلة بدايته القوية في المسابقة.

ويدخل برشلونة اللقاء بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز في أول جولتين أمام إلتشي وأتلتيك بيلباو، ليحصد 6 نقاط ويواصل مشواره بحثًا عن انتصار جديد.

فليك يمنح حمزة عبد الكريم دفعة قوية

وتتجه الأنظار إلى المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي ينتظر الحصول على فرصته الأولى مع الفريق الأول، بعدما لفت الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأكد هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، ثقته في قدرات اللاعب، مشيرًا إلى أنه يستحق الحصول على فرصة للمشاركة بعد المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية.

وقال فليك قبل مواجهة رايو فاليكانو: «ليس من السهل دائمًا منح الفرص للاعبين المستحقين مثله، لكنه قدم أداءً رائعًا في فترة الإعداد، ويتطور يومًا بعد يوم في التدريبات».

وأضاف: «إنه يسجل الأهداف، ويتمتع بروح معنوية عالية وعقلية ممتازة، ويستحق اللعب، ونريد أن نمنحه الفرص لإظهار جودته».

وتمنح تصريحات فليك المهاجم المصري دفعة قوية، خاصة بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في أول مباراتين بالدوري دون أن يحصل على فرصة المشاركة.

ويأمل حمزة عبد الكريم في أن تكون مواجهة رايو فاليكانو بوابته الأولى للظهور بقميص الفريق الأول، واستغلال الفرصة حال حصوله عليها لإثبات قدراته أمام جماهير «كامب نو».

في المقابل، يدخل رايو فاليكانو المباراة بحثًا عن نتيجة إيجابية أمام برشلونة، في مهمة صعبة على ملعب حامل اللقب، بينما يستهدف أصحاب الأرض مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.