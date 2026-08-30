التصريح بدفن جثامين 3 ضحايا في حادث تصادم عدة سيارات على طريق شبرا – بنها الحر

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم، في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الحر شبرا–بنها، أمام قرية طنان التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب، في اتجاه القاهرة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 مصابين آخرين جراء الحادث.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم عدة سيارات على طريق شبرا–بنها الحر، أمام قرية طنان بدائرة مركز قليوب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص، تبين اصطدام عدة سيارات، ما أسفر عن مصرع كل من محمد. م، 38 سنة، وسيف. ر.، 20 سنة مقيمين منوف ، ونجوى. ش.، 65 سنة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وهم: حسام. ا. ج، 33 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأميرة. ا. ج، 26 سنة، مصابة بجرح قطعي بالأنف وكدمات بالجسم، وعمر. ح. ا، عامان، مصاب بكدمات وسحجات، ورضوان. خ. ف، 56 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن، وهدى. خ. ع، 45 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وجميل. ع. س، 77 سنة، مصاب بكدمات وسحجات.

وجرى نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى مستشفى قليوب، فيما تواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.