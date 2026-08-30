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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يطمئن جماهير برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم: سيحصل على فرصته

فليك وحمزة
فليك وحمزة
محمد بدران

تحدث الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن موقف المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق، بعد عدم مشاركته خلال أول مباراتين للفريق في منافسات الدوري الإسباني.

وجاءت تصريحات فليك خلال حديث تلفزيوني، بعدما وُجه إليه سؤال بشأن عدم مشاركة حمزة عبد الكريم حتى الآن، وما إذا كان الأمر يعود إلى سبب محدد.

وقال فليك: «الأمر ليس سهلًا دائمًا. نحن نفكر أيضًا في منح الفرصة للاعبين الذين يستحقونها، وبالطبع حمزة عبد الكريم يستحق ذلك، لأنه قدم فترة إعداد رائعة».

وأضاف المدير الفني لبرشلونة: «أراه يتطور يومًا بعد يوم في التدريبات. إنه مميز جدًا أمام المرمى، ويتمتع بالسلوك والعقلية المناسبين، وهذا بالضبط ما نحتاج إليه».

وتابع فليك مؤكدًا ثقته في اللاعب المصري: «بالطبع يستحق المشاركة، وسيشارك. علينا أن نمنحه دقائق للعب، وأن نتيح له الفرصة لإظهار قدراته أيضًا في مباراة رسمية بالدوري».

وتأتي تصريحات فليك لتمنح حمزة عبد الكريم دفعة معنوية كبيرة، خاصة في ظل تأكيد المدير الفني لبرشلونة أنه يراقب تطور اللاعب بشكل مستمر، ويرى أنه يمتلك المقومات التي تؤهله للحصول على فرصة في المباريات الرسمية.

وكان حمزة عبد الكريم قد لفت الأنظار خلال فترة إعداد برشلونة، وقدم مستويات مميزة، ليحظى بإشادة الجهاز الفني، في انتظار ظهوره الأول بقميص الفريق الكتالوني في مباراة رسمية بالدوري الإسباني.

هانز فليك حمزة عبد الكريم الدوري الاسباني برشلونة

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