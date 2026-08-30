قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من السيارات للبطاريات.. خريطة مصر الجديدة مع الصناعة الصينية
وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات بجامعة السويس بتكلفة 1.722مليار جنيه
الفتوى والتشريع: منع إقامة مبانٍ بالمنطقة المحظورة في نهر النيل إلا للنفع العام
بلدية طرابزون تستعد لإطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع المدينة
اقتراح مثير من خالد طلعت لإنهاء أزمة التحكيم في الدوري
العودة الخيار الوحيد أمامه.. الزمالك يحاصر بيزيرا بإجراءات قوية
زلزال داخل الحكومة البريطانية.. مسئولة رفيعة تتمنى موت نتنياهو
كامل الوزير يكشف عن خطة الدولة الشاملة للانتهاء من منظومة النقل الجماعي الحديثة
فليك يطمئن جماهير برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم: سيحصل على فرصته
الشروط والوثائق المطلوبة.. خطوات تحديث بطاقات التموين 2026 ورابط الموقع الرسمي للوزارة
محافظ الغربية يتابع تداعيات حريق مستشفى كفر الزيات العام.. ويطمئن على انتظام تقديم الخدمات الطبية
خسوف القمر يتكرر.. ما هي الأسباب وموعد الكسوف الشمسي المرتقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«لعبة جهنم».. الدارك ويب يجدد التحذيرات في شكل مادة درامية

محمد فراج
محمد فراج
محمد نبيل

لم يعد العالم الرقمي في الدراما العربية مجرد مساحة تدور فيها الأحداث، بل أصبح في السنوات الأخيرة جزءًا من القصة نفسها، خصوصا مع تصاعد الاهتمام بالجانب المظلم من الإنترنت وما يرتبط به من جرائم واستغلال وابتزاز. 
 

ومع عرض مسلسل «لعبة جهنم» مؤخرا، يتجدد حضور الدارك ويب على الشاشة، بعد أن سبقته أعمال تناولت العالم الخفي للإنترنت، سواء باعتباره محورًا رئيسيًا للأحداث أو عنصرًا ضمن حبكات تتناول الجرائم الإلكترونية وتأثير التكنولوجيا على حياة الأفراد.
 

حين تخرج اللعبة من الشاشة

يأتي «لعبة جهنم» كأحدث الأعمال التي تستثمر عالم الدارك ويب في بناء حبكتها، حيث تنطلق الأحداث من مساحة افتراضية تبدو في البداية بعيدة عن الواقع، قبل أن تتصاعد الأمور وتتحول إلى سلسلة من الوقائع التي تحمل عواقب خطيرة.
 

ويعتمد العمل على فكرة التداخل بين العالمين الرقمي والحقيقي، مقدمًا الدارك ويب كمنطقة مجهولة يمكن أن يجد فيها المستخدم نفسه أمام تحديات وتهديدات تتجاوز حدود الشاشة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمراهقين والشباب.

البحث عن الحقيقة خلف الشاشة

سبق مسلسل «آثينا» إلى الاقتراب من هذا العالم، مستفيدًا من أجواء الغموض والتحقيق لتقديم قصة ترتبط بالمساحات الخفية على الإنترنت.

ويضع العمل شخصياته أمام وقائع غامضة تقودها إلى البحث في عالم رقمي غير مألوف، لتتكشف تدريجيًا خيوط مرتبطة بالدارك ويب وتأثيره في مجموعة من الشباب.

ومن خلال هذه الحبكة، لا يكتفي «آثينا» بتقديم الإنترنت المظلم كعنصر تشويقي، وإنما يربطه بقضايا أوسع تتعلق بالتأثير النفسي والاجتماعي للتكنولوجيا، خاصة عندما يجد الشباب أنفسهم أمام محتوى أو تجارب لا يدركون خطورتها بالكامل.
 

الجريمة لا تنتهي عند وقوعها

أما «ساعته وتاريخه»، فاقترب من القضية من زاوية مختلفة، من خلال تناول العلاقة بين الجريمة والمحتوى الرقمي، وفكرة تصوير الجرائم أو تداول محتواها عبر الإنترنت.
 

تحذير من المساحات الرقمية الخطرة

كذلك تطرقت أحداث «رقم سري» إلى مخاطر الدارك ويب، مع التركيز على احتمالات تعرض الأطفال والشباب للاستدراج داخل مساحات إلكترونية يصعب مراقبتها.

يمنح الدارك ويب الكتاب والمخرجين مساحة واسعة لصناعة أجواء الغموض، فهو عالم غير مرئي بالنسبة إلى معظم المستخدمين، وتحيط به طبيعة سرية تجعله مناسبًا لحبكات الجريمة والإثارة.
 

ومع «لعبة جهنم»، يبدو أن الدراما العربية تواصل اكتشاف هذا العالم بوصفه مساحة سردية جديدة، تجمع بين الغموض والجرائم الرقمية والقضايا الاجتماعية، في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من تفاصيل الحياة اليومية، وأصبح الفصل بين ما يحدث على الشاشة وما يحدث في الواقع أكثر صعوبة.

لعبة جهنم مسلسل لعبة جهنم حلقات لعبة جهنم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

الاهلي

كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

بيزيرا

تفاصيل جديدة بشأن موقف بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

الأوقاف

إنجازات الإرشاد ونشر الدعوة خلال أغسطس 2026.. 135 قافلة دعوية بالبرنامج الصيفي للطفل

جامعة الأزهر

قسم الفلك بعلوم الأزهر بالقاهرة يتسلم تلسكوبًا متطورًا لرصد الشمس بنطاق الهيدروجين

وزارة الأوقاف

الأوقاف: «سيدنا محمد الأسوة الحسنة».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فيديو

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

لدغة نمل

أكثر من 1000 لدغة.. نهاية مأساوية لمسنة داخل دار رعاية أمريكية

اوردر ب١٤ الف جنيه

أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد