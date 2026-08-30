نائب رئيس جامعة بنها للدراسا العليا والبحوث تتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أجرت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ، جولة ميدانية لتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الأكاديمي 2026/ 2027م بكليتى التجارة والآداب بالتزامن مع انطلاقه اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس .

رافقها خلالها الدكتور أمجد حجازى عميد كلية الآداب ، و الدكتور مجدى مليجى عميد كلية التجارة ، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة ، والأستاذ علاء مجدى المنسق العام للكشف الطبي بالجامعة.

وتابعت نائب رئيس الجامعة ، خلال الجولة إجراءات الكشف على الطلاب الجدد، المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 2026/2027م، موجه بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي ، حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي للتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب.

من جانبه، قال الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، أنه تم تجهيز 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.