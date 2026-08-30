رئيس بلدية طرابزون: محمد صلاح يمكن أن يكون سفيرا للعلاقات بين مصر وتركيا

أكد أحمد متين جينتش، رئيس بلدية طرابزون الكبرى، أن انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور لن يقتصر تأثيره على الجانب الرياضي، بل سيمتد إلى المدينة وقطاعات أخرى، وعلى رأسها السياحة والاقتصاد.

وأوضح جينتش، في تصريحات نقلتها شبكة «61saat» التركية، أن صلاح يمثل إضافة كبيرة لطموحات طرابزون سبور، خاصة مع رغبة النادي في المنافسة على لقب الدوري، معتبرًا أن وجود لاعب بحجم قائد منتخب مصر يمنح الفريق دفعة قوية.

وقال رئيس البلدية: «هذه الصفقة تتجاوز بكثير مجرد انتقال لاعب كرة قدم، وانضمام نجم عالمي مثل محمد صلاح إلى طرابزون سبور أمر بالغ الأهمية».

وأشار جينتش إلى أن شعبية صلاح في مصر قد تفتح الباب أمام زيادة أعداد السياح المصريين في طرابزون، لافتًا إلى بدء تسيير رحلات جوية مباشرة بين مصر والمدينة التركية، مع وجود خطط لتنظيم فعاليات ترويجية في القاهرة والإسكندرية.

كما اعتبر أن الصفقة قد تمنح صلاح دورًا يتجاوز كرة القدم، في ظل التقارب الثقافي والاجتماعي بين الشعبين المصري والتركي، قائلًا إن اللاعب يمكن أن يؤدي دورًا شبيهًا بـ«السفير» ويساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشاد رئيس بلدية طرابزون بإدارة النادي بعد إتمام الصفقة، مؤكدًا أن وجود صلاح في المدينة يمثل فرصة مهمة للاستفادة من شعبيته الكبيرة، سواء على المستوى الرياضي أو في تنشيط السياحة والتعريف بطرابزون في مصر.

واختتم جينتش حديثه بالتأكيد على أن النادي والمدينة يخططان لاستثمار حالة الاهتمام الكبيرة بصلاح من خلال تنظيم فعاليات وبرامج تستهدف تعزيز التواصل بين الجمهور المصري ومدينة طرابزون.