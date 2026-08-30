إعلامي عن واقعة محمد معروف والأهلي: تم تأليف سكريبت من خلال فيديو

أكد محمد فارس أن واقعة الحكم محمد معروف مع وائل جمعة تم تقديمها بشكل معكوس، موضحًا أن هناك فيديو حقيقي للحوار بين الحكم والجهاز الفني، لكن تم تأليف نص للحوار ونسبته لمحمد معروف، يتضمن عبارة: «خرجوا علي محمود، عشان أنا مش هعرف أحميه تاني».

الأهلي

وأضاف فارس أن هذه الجملة تم إرسالها لعدد من الصحفيين والصفحات، قبل أن يتم نشر الفيديو بنفس العنوان والترويج له إعلاميًا، معتبرًا أن اختيار العبارة كان مقصودًا لإظهار الحكم وكأنه يتدخل في سير المباراة ويحاول التأثير على أحداثها، وهو ما وصفه بأنه أخطر من مجرد تصريح في إطار روح البروتوكول والاحتواء.

وشدد فارس على أن لجنة الحكام، بعد الاستماع إلى محادثات الحكم، تأكدت من عدم وجود أي عبارات بهذا الشكل، وأن أحاديث محمد معروف مع اللاعبين والأجهزة الفنية كانت تحذيرات عادية في إطار سلطاته كحكم.

وطالب محمد فارس لجنة الحكام باتخاذ موقف واضح، والتوجه بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد كل من شارك في نشر الحوار المزعوم، مؤكدًا أن الأمر ليس رأيًا أو تحليلًا فنيًا، وإنما «واقعة تم تأليف سكريبت لها» دون وجود صوت أو صورة أو دليل مادي يثبتها.

واختتم فارس تحذيره قائلًا إن التعامل مع الواقعة بشكل عادي قد يفتح الباب أمام تأليف حوارات بين الحكام واللاعبين والأجهزة الفنية، وهو ما قد يؤدي إلى مشهد عبثي يضرب مصداقية التحكيم والإعلام الرياضي.