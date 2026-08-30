سيف زاهر يشيد بسيد عبد الحفيظ: دينامو الأهلي وصاحب إنهاء الصفقات

أشاد الإعلامي سيف زاهر بالدور الذي يقوم به سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، في ملف التعاقدات وترتيب أوضاع الفريق، مشيرًا إلى نجاحه في التعامل مع عدد من الملفات المهمة داخل القلعة الحمراء.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية: «تحية كبيرة جدًا جدًا جدًا لدينامو الأهلي وصاحب إنهاء الصفقات، وهو الكابتن سيد عبد الحفيظ».

وأضاف: «واحد يقولي ليه هو بيسحر؟ لا، سيد عبد الحفيظ أخد خناقة على عاتقه تحت شعار: هو ده اللي موجود، ولو عاوز تمام، مش عاوز يبقى سلام عليكم».

وأوضح زاهر أن سيد عبد الحفيظ يخوض تحديًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على استقرار غرفة ملابس الأهلي، مؤكدًا: «كابتن سيد في تحدي كبير، هتمضي يبقى بشروط الأهلي، ومش هنبوظ تاني أوضة اللبس».

وأشار إلى أن ضبط أوضاع غرفة الملابس والحفاظ على حالة الاستقرار بين اللاعبين ليس أمرًا سهلًا، قائلًا: «تظبيطة أوضة اللبس دي في منتهى الصعوبة».

واختتم سيف زاهر حديثه بالإشارة إلى نجاح سيد عبد الحفيظ في التعامل مع بعض الملفات، قائلًا: «لكن نجح فيها مع إمام عاشور، وهاني في الطريق، وياسر إبراهيم أموره بتنتهي».