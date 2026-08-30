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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحسم لم يتم.. آخر تطورات تجديد محمد هاني مع الأهلي

محمد هاني
محمد هاني
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي أن الأهلي عرض على محمد هاني تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين، مقابل الحصول على 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه حوافز.

وقال إن محمد هاني طلب الحصول على 35 مليون جنيه كاملة سنويًا، دون ربط مبلغ الـ10 ملايين جنيه بالحوافز، كما طلب إلغاء بند نسبة المشاركة، لضمان حصوله على قيمة الـ25 مليون جنيه كاملة بغض النظر عن عدد مشاركاته مع الفريق.

في المقابل، يتمسك النادي الأهلي بوجود بند ينص على ارتباط 25% من قيمة العقد بنسبة مشاركة اللاعب في المباريات، بينما تكون الـ10 ملايين جنيه الإضافية مرتبطة بالبطولات والإنجازات التي يحققها الفريق خلال الموسم.

وأكد الناقد الرياضي أن الاتفاق النهائي بين الطرفين لم يتم التوصل إليه حتى الآن، كما لم يتم توقيع العقود الجديدة، في انتظار حسم نقاط الخلاف بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء.

ويأتي ملف تجديد محمد هاني ضمن عدد من ملفات تجديد عقود لاعبي الأهلي، في ظل حرص إدارة النادي على الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق، مع وضع ضوابط مالية وتعاقدية محددة للعقود الجديدة.

محمد هاني الاهلي الزمالك

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