أحمد شوبير يكشف تطورات تجديد عقد مصطفى شوبير مع الأهلي: الأمور منتهية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات ملف تجديد عقد نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، مؤكدًا أن المفاوضات تسير في طريقها للحسم خلال الفترة المقبلة.

شوبير

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، تعليقًا على رسالة من أحد المستمعين بشأن تأكيده سابقًا أن خبر تجديد عقد مصطفى شوبير بات قريبًا: «مستمع باعتلي رسالة بيقول أنت يوم التلات قلت بكرة أو بعده هتسمعوا خبر تجديد مصطفى شوبير».

وأضاف: «والله العظيم هو كان نازل من البيت وقالي أنا هوقع النهاردة، وبعدين تاني يوم قالي أنا هوقع النهاردة، ده اللي حصل، بس بتيجي حاجة كده في الأمور تعقرب الدنيا».

وأكد شوبير أن ملف التجديد يقترب من النهاية، قائلًا: «لكن الأمور بتنتهي وبإذن الله تنتهي قريبًا».

وعن الجدل المثار حول وجود شرط جزائي في عقد مصطفى شوبير، أوضح: «وزي ما الأغنية بتقول أنا ليا مين غيرك، فاعتقد الأمور منتهية، وسيبكوا من الفيلم بتاع الشرط الجزائي والهيصة والشيطنة والقصص دي».

وشدد شوبير على أن المفاوضات تسير نحو الحل، قائلًا: «الأمور في طريقها للحل».

وأشار الإعلامي إلى أن الأمر لا يقتصر على مصطفى شوبير، مؤكدًا أن الحديث نفسه ينطبق على ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، بشأن ملف تجديد عقده.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته برسالة واضحة بشأن استمرار نجله مع القلعة الحمراء: «بالنسبة لمصطفى والأهلي أنا ليا مين غيرك».