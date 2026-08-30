قومي المرأةيهنئ الطالبة شدا ماهر لحصولها على المركز الأول بالمسابقة الدولية لجسر اللغة الصينية

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، إلى الطالبة شدا ماهر، متسابقة معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس، بمناسبة حصولها على المركز الأول عالميًا في التصفيات النهائية للمسابقة الدولية لجسر اللغة الصينية، والتي أُقيمت بمدينة شيامن الصينية واستمرت فعالياتها لمدة شهر.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن خالص فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدة أن حصول الطالبة شدا ماهر على المركز الأول عالميًا يجسد ما تتمتع به الفتيات والشابات المصريات من قدرات وإمكانات متميزة، وقدرتهن على المنافسة وتحقيق النجاح في مختلف المحافل الدولية.

وأضافت أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا مشرفًا للفتاة المصرية القادرة على تحقيق التميز ورفع اسم مصر عاليًا، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق.