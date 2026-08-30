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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طلب مفاجئ من ياسر إبراهيم يؤجل تجديد عقده مع الأهلي

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محمود شوقي أن النادي الأهلي عرض على ياسر إبراهيم تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي، على أن يحصل اللاعب على 25 مليون جنيه راتبًا أساسيًا سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه حوافز.

الأهلي

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم طلب زيادة قيمة الراتب الأساسي عن مبلغ الـ25 مليون جنيه، إلا أن إدارة الأهلي أبلغت اللاعب بأن هذا الرقم يمثل الحد الأقصى حاليًا وفقًا للسياسة المالية للنادي.

وأكد الناقد الرياضي أن الأهلي متمسك باستمرار ياسر إبراهيم ضمن صفوف الفريق، في ظل رغبة الإدارة والجهاز الفني في الحفاظ على العناصر الأساسية، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرة.

وتسود حالة من التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة في ظل رغبة الطرفين في استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء.

ويأتي ملف تجديد ياسر إبراهيم بالتزامن مع تحرك الأهلي لحسم عدد من ملفات تجديد عقود لاعبيه الأساسيين، بهدف الحفاظ على استقرار قائمة الفريق خلال المواسم المقبلة.

ياسر ابراهيم الاهلي الزمالك

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