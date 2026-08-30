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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد مركز الدراسات الاستراتيجية بالمنوفية ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة قوميا

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن إدراج مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة بالجامعة ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي، الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى، في مجال التدريب الإداري. 

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن اعتماد المركز يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى منظومة التميز والتطوير بجامعة المنوفية، ويعكس حرص الجامعة على بناء وتأهيل الكوادر البشرية، وتنمية مهارات القيادات والعاملين، من خلال برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع المعايير القومية وتلبي احتياجات التطوير الإداري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة يمثل أحد الأدوات المهمة في إعداد وتأهيل الكوادر والقيادات، من خلال تقديم برامج نوعية تستهدف تطوير المهارات القيادية وتعزيز القدرات الإدارية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار ومواكبة متطلبات العمل المؤسسي الحديث. 

وأوضح أن إدراج المركز ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي يعكس جودة البرامج التدريبية التي يقدمها، ويؤكد التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة في منظومة التدريب، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في دعم مراكزها المتخصصة وتطوير إمكاناتها بما يعزز دورها في خدمة الجامعة والمجتمع.

ويشمل اعتماد المركز مجالات التدريب الإداري والعمليات التنسيقية وتطوير المهارات القيادية، وتستمر مدة الاعتماد لمدة عام ، وفقًا لشهادة الإدراج الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تنظر إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور التطوير، مشيرًا إلى أن تأهيل القيادات وتنمية المهارات الإدارية يمثلان ركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق أهداف التنمية. 

وثمّن رئيس الجامعة جهود القائمين على مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يمثل دافعًا لمواصلة التطوير والتوسع في البرامج التدريبية النوعية، وتعظيم دور المركز في إعداد وتأهيل القيادات والكفاءات القادرة على قيادة مسيرة التطوير والتميز بجامعة المنوفية.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية مركز الدراسات

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