انتشال جثمان طفل غرق في بحر المنوفية

شهدت محافظة المنوفية امس حالة من الحزن بعد غرق طفل داخل بحر جريس التابع لمركز أشمون بمحافظة المنوفية أثناء لعبه في المياه امام منزله، وشهدت القرية محاولات انتشال الجثمان مساء امس طوال الليل، وبعد البحث عنه حوالي ليلة كاملة أعلن أهالي قرية جريس العثور على جثمان الطفل معاذ أحمد البالغ من العمر 9 سنوات تقريبا بعد غرقه أثناء لعبه من أصدقاءه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بورود بلاغ يفيد بغرق طفل في قرية جريس التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ وجرى محاولات إنتشال الطفل مع مساعدة صيادين القرية، حتى تم إنتشاله بعد ليلة متعبة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.