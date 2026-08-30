إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بقليوب

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة، عقب كوبري قليوب بنحو كيلو متر في اتجاه القاهرة بمحافظة القليوبية.



وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث من الطريق، والعمل على تسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والسيارات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تتولى الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات وأسباب الحادث.