انخفاض أسعار الأسماك بالبحر الأحمر.. وفرة المعروض تنعش حركة الشراء في سوق حلقة الغردقة

شهدت أسواق الأسماك بمحافظة البحر الأحمر تراجعًا ملحوظًا في أسعار عدد من الأنواع، بالتزامن مع زيادة الكميات المطروحة أمام المواطنين، الأمر الذي انعكس على حركة البيع والشراء داخل سوق حلقة السمك بمدينة الغردقة، الذي يعد من أبرز أسواق الأسماك بالمحافظة.

وساهمت عودة نشاط الصيد منذ بداية الشهر الجاري في زيادة المعروض من الأسماك الطازجة، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، بحسب تصريحات بركات القاضي، مدير مجمع أسواق البحر الأحمر.

إقبال على الأسماك الطازجة

وتزامن انخفاض الأسعار مع إقبال المواطنين على شراء أصناف الأسماك المحلية التي تشتهر بها مياه البحر الأحمر، وفي مقدمتها الحريد والشعور والكشر والبياض، إلى جانب أنواع أخرى بأحجام ودرجات سعرية متفاوتة.

وأوضح مدير مجمع أسواق البحر الأحمر أن سوق حلقة السمك بالغردقة يتميز بتنوع كبير في المعروض، سواء من حيث الأنواع أو الأوزان والأحجام، وهو ما يتيح للمستهلكين اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم الشرائية.

قائمة أسعار الأسماك اليوم

وتفاوتت الأسعار داخل السوق وفقًا لنوع السمك وحجمه، وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:

الحريد الصغير: 85 جنيهًا للكيلو

الشعور الصغير: 85 جنيهًا

الكشر الصغير: 85 جنيهًا

السرّامباك: 50 جنيهًا

السيفود: 75 جنيهًا

المبرومة: 100 جنيه

القطرين: 110 جنيهات

البياض: 110 جنيهات

البلطي: 110 جنيهات

الحريد المتوسط: 116 جنيهًا

البوري: 155 جنيهًا

الشعور الخرمى المتوسط: 150 جنيهًا

الشطف: 160 جنيهًا

الحريد الكبير: 160 جنيهًا

الرنجة: 165 جنيهًا

الشعور الخرمى الكبير: 230 جنيهًا

الفراهيد: 280 جنيهًا

بلح البحر: 350 جنيهًا

الكاليماري: 550 جنيهًا

الجمبري الصغير: 650 جنيهًا

الجمبري المتوسط: 650 جنيهًا

الجمبري الكبير: 850 جنيهًا.

زيادة المعروض تدفع الأسعار للتراجع

ويرتبط الانخفاض الذي شهدته أسعار الأسماك بزيادة الكميات المتاحة في السوق بعد استئناف عمليات الصيد، وهو ما أدى إلى تحسن حركة المعروض وإتاحة كميات أكبر من الأسماك الطازجة أمام المستهلكين.

وتواصل سوق حلقة السمك بالغردقة استقبال المواطنين الراغبين في شراء الأسماك المحلية، في ظل تنوع المعروض واختلاف الأسعار بحسب النوع والحجم، بما يوفر بدائل متعددة أمام الأسر خلال عملية الشراء.