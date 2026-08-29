طرق التخلص من رائحة العفن المنبعثة من تكييف سيارتك

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يُعد مكيف السيارة من أهم التجهيزات اليومية لراحة السائق والركاب.

ولكن في بعض الأحيان، تنبعث من فتحات التهوية رائحة كريهة تشبه رائحة الرطوبة، وهو أمر يزعج مستخدمي المركبة بشكل كبير.

ووفقًا لتصريحات جيك فيشر، مدير اختبارات السيارات في مؤسسة كنسيومر ريبورتس، فإن السبب الرئيسي لهذه الرائحة يعود إلى تجمع التكثيف المائي داخل المبخر الموجود ضمن نظام التدفئة والتبريد، حيث تترسب المياه وتوفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا والعفن عند توقفها لفترة طويلة.

انسداد التصريف ونمو البكتيريا داخل المبخر

تتميز السيارات بوجود فتحات تصريف أسفل المبرد لطرد المياه المتكثفة خارج المركبة، وهو ما يفسر ظهور بقع المياه الصغيرة أسفل السيارة في الأيام الحارة والرطبة.

ورغم ذلك، تتراكم كميات من المياه داخل المبخر في بعض الأحيان بدلًا من خروجها بالكامل، مما يسرع من تكون الفطريات والبكتيريا المسببة للرائحة الكريهة التي تنتقل فورًا إلى داخل مقصورة الركاب.

وتؤكد التقييمات الفنية أن معالجة هذه المشكلة لا تتطلب زيارة مراكز الصيانة، بل يمكن إنجازها بخطوات بسيطة في المنزل.

خطوات التعقيم وإزالة الرائحة من صندوق السحب

تبدأ طريقة المعالجة بتشغيل مروحة السيارة الداخلية على سرعة منخفضة مع فتح جميع نوافذ المركبة لتهوية المقصورة.

بعد ذلك، يُرش مطهر بكتيري أو بخاخ مخصص لمكيفات السيارات داخل فتحات سحب الهواء الخارجية والمعروفة باسم صندوق السحب، والتي تقع عند قاعدة الزجاج الأمامي بالقرب من مساحات الزجاج.

ويسحب نظام التهوية المطهر تلقائيًا فور رش كميات كافية منه في الفتحات، ليقوم بالقضاء على البكتيريا المتراكمة وتطهير المجاري الداخلية بالكامل.

كما يُنصح بإزالة فلتر المقصورة قبل البدء بعملية الرش لضمان تدفق المطهر بسهولة، مع استبدال الفلتر بآخر جديد إذا كان متسخًا، حيث يقع عادة خلف صندوق القفازات.

إجراءات وقائية لمنع تراكم الرطوبة في المستقبل

للحفاظ على نظافة الفتحات ومنع تكون الفطريات مجددًا خلال أوقات الصيف، يُوصى بإيقاف تشغيل كُمبروسر المكيف مع ترك المراوح تعمل لـ 3 دقائق قبل إيقاف محرك السيارة بالكامل.

وتساعد هذه العملية البسيطة في تجفيف الرطوبة المتبقية داخل المجاري الهوائية والمبخر قبل ركن السيارة، مما يحول دون تراكم المياه وتكون البكتيريا مرة أخرى.