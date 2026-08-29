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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير صلاح الدين يقدم الملتقى الصحفي للدورة العاشرة من أولادنا بالأوبرا

النجم أمير صلاح الدين
النجم أمير صلاح الدين
أوركيد سامي

تشهد دار الأوبرا المصرية حاليًا فعاليات الملتقى الصحفي الخاص بالدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي الهمم، والذي يشارك في تقديمه الفنان أمير صلاح الدين، وسط حضور عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية وصناع الفن والثقافة، في احتفالية تسلط الضوء على المواهب والإبداعات المختلفة لأصحاب الهمم.

ويأتي انعقاد الملتقى الصحفي بالتزامن مع فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا»، الذي أصبح على مدار السنوات الماضية واحدًا من أبرز الفعاليات المعنية بدعم المواهب الفنية من ذوي الهمم، وإتاحة مساحة لهم للتعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم في مجالات الفنون المختلفة.

ويقدم الفنان أمير صلاح الدين الملتقى الصحفي، حيث يستعرض أبرز تفاصيل الدورة الحالية وأهدافها، إلى جانب تسليط الضوء على الفعاليات والأنشطة التي يشهدها الملتقى، وما يقدمه من تجارب فنية وإنسانية تجمع بين المواهب من ذوي الهمم ومختلف المشاركين من مصر وعدد من الدول.

ويشهد الملتقى الصحفي حضور المنتج هشام سليمان، الذي يشارك في فعاليات الدورة العاشرة، إلى جانب الفنانة السورية سلاف فواخرجي، في حضور يعكس اهتمام نجوم وصناع الفن بالفعاليات التي تضع أصحاب الهمم ومواهبهم في دائرة الضوء، وتدعم دمجهم بصورة أكبر في المشهد الثقافي والفني.

وتكتسب الدورة العاشرة من ملتقى «أولادنا» أهمية خاصة، باعتبارها محطة جديدة في مسيرة الملتقى الذي يسعى إلى اكتشاف ورعاية المواهب الفنية من ذوي الهمم، والتأكيد على أن الإبداع لا يرتبط بقدرات جسدية أو اختلافات فردية، وإنما يعتمد بالأساس على الموهبة والإرادة والقدرة على تقديم أعمال فنية مؤثرة.

كما يمثل الملتقى فرصة للتواصل بين الفنانين والمواهب الشابة، وفتح آفاق جديدة أمام المشاركين، من خلال الفعاليات الفنية والثقافية التي تقام ضمن برنامجه، بما يسهم في تعزيز حضور ذوي الهمم داخل المجتمع، والتعريف بقدراتهم وإنجازاتهم بعيدًا عن الصورة النمطية التقليدية.

وتقام فعاليات الدورة العاشرة حاليًا داخل دار الأوبرا المصرية، أحد أهم الصروح الثقافية والفنية في مصر، في أجواء تجمع بين الفن والاحتفاء بالمواهب والرسائل الإنسانية التي يحملها الملتقى، وسط مشاركة وحضور مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة والإعلاميين.

ويواصل ملتقى «أولادنا» من خلال دورته العاشرة رسالته في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتحويل الفن إلى وسيلة للتعبير والتواصل والاندماج، مع التأكيد على أهمية توفير الفرص الحقيقية أمام المواهب المختلفة لإثبات قدراتها والوصول إلى الجمهور.

ومن المنتظر أن تتواصل فعاليات الملتقى خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام إعلامي وفني بالدورة الحالية، التي تمثل عشر سنوات من العمل على دعم المواهب من ذوي الهمم، وترسيخ فكرة أن الفن مساحة مفتوحة للجميع، وأن الموهبة قادرة على تجاوز أي اختلاف وصناعة حضور حقيقي ومؤثر.

النجم أمير صلاح الدين اخبار الفن نجوم الفن

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