معتمد جمال يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الزمالك لمواجهة بتروجت

حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، قبل انطلاق اليوم السبت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الأبيض للقاء منتخب السويس بتروجت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.



وشهدت الجلسة مناقشة برنامج إعداد الفريق للمباراة المقبلة، في ظل أهميتها في مشوار الزمالك نحو المنافسة على لقب الدوري والحفاظ على الدرع.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة منتخب السويس بتروجت، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.