مجلس الزمالك يعيد فتح ملف شركة الكرة | خاص

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن إعادة مجلس إدارة النادي فتح ملف تأسيس شركة كرة القدم، خلال الفترة الحالية، في إطار مساعي الإدارة لإعادة هيكلة قطاع الكرة والعمل على تطويره خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن مجلس الزمالك بدأ مناقشة عدد من التصورات الخاصة بالشركة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة بشأن تأسيسها وتحديد اختصاصاتها، بما يتناسب مع احتياجات النادي وطموحاته.

وأشار إلى أن ملف شركة الكرة يأتي ضمن عدد من الملفات التي يسعى مجلس الإدارة لحسمها، بهدف وضع منظومة أكثر احترافية لإدارة قطاع كرة القدم، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد والاستثمارات الخاصة بالنادي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المناقشات داخل مجلس إدارة الزمالك، قبل الاستقرار على الشكل النهائي لشركة الكرة وآلية عملها.