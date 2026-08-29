صدفة بحتة .. يوسف عابدين يكشف كواليس رحلته من الصيدلة إلى أضواء الإعلام

كشف الإعلامي يوسف عابدين، المذيع بالتليفزيون المصري، كواليس رحلة انتقاله من العمل كصيدلي للالتحاق بأضواء وشهرة الإعلام، مشيرًا إلى أنه التحق بالإعلام بالصدفة البحتة.

وقال عابدين، خلال تصريحات تليفزيونية، إن بدايته كانت عام 2009م، وكانت صدفة بحتة تمامًا، مشيرًا إلى أنه سافر فور تخرجه في كلية الصيدلة إلى السعودية.

وأشار إلى أنه عاد من السعودية بعد أن كان مديرًا لمجموعة صيدليات هناك وكان لديه حلم داخلي لا يعرفه، موضحًا أن صديق له كان يعمل مذيعًا دعاه لمقابلته وعندما قابله داخل الاستديو بمدينة الإنتاج الإعلامي انبهر بما شاهده داخل الاستديو.

وأوضح الإعلامي يوسف عابدين، أنه منذ هذه اللحظة عشق مهنة الإعلام والتحق بإحدى القنوات الفضائية، وقدم بها برنامجًا طبيًا، واستمرت مسيرته حتى التحق بالتليفزيون المصري.