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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الجونة ينعى نبيل الشاذلي زوج ماريان خوري

ماريان خوري
ماريان خوري
تقى الجيزاوي

يتقدم مهرجان الجونة السينمائي بخالص التعازي إلى ماريان خوري، المديرة الفنية السابقة للمهرجان، في وفاة زوجها ووالد أبنائها يوسف وسارة، نبيل الشاذلي، الذي رحل عن عالمنا في 28 أغسطس 2026.

بدأ الراحل مسيرته الفنية في ستينيات القرن العشرين وشارك كممثل في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية بارزة. ساهم في صناعة السينما المصرية بأشكال متعددة، سواء أمام الكاميرا أو خلفها لعقود.

أعمال نبيل الشاذلي 

 آخر أعماله الوثائقي "تمساح النيل" عام ٢٠٢١، والذي عرض في الدورة ٤٣ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن صديقه السباح المصري عبد اللطيف أبو هيف.

ماريان خوري و ابنها يوسف الشاذلي كانا جزءاً من عائلة مهرجان الجونة لسنوات.

 ويعرب فريق المهرجان عن خالص عزائه ودعواتهم للأسرة بالصبر و السلوان.

مهرجان الجونة السينمائي نبيل الشاذلي ماريان خوري أعمال نبيل الشاذلي

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