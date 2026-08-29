لامبورجيني تطرح عربة أطفال تنافس ريفويلتو SV

كشفت علامة السيارات الرياضية الفاخرة "لامبورحيني" بالتعاون مع شركة “سيلفر كروس” البريطانية عن إطلاق عربة الأطفال الجديدة “ريف آل جيالو” بسعر يصل إلى 4999 دولارًا.

ويأتي هذا المنتج الحصري بكمية إنتاج محدودة للغاية لا تتجاوز 500 وحدة فقط حول العالم، مما يجعلها أكثر ندرة من بعض السيارات الخارقة التي تنتجها العلامة الإيطالية.

خامات مستمدة من مقصورات السيارات الخارقة

تعتمد عربة الأطفال في تصميمها على المواد ذاتها المستخدمة في مقصورات سيارات لامبورغيني الرياضية، حيث تشتمل على مقاعد مكسوة بقماش السويد عالي الأداء مع ألياف الخيزران الطبيعية وجلد الكانتارا الفاخر.

وتتزين العربة بخياطة باللون الأصفر الزاهي وشعارات العلامة الإيطالية على أجزاء متعددة، فضلاً عن مقود مكسو بالجلد الإيطالي وحامل أطفال مصنوع من البولي كربونات بتصميم بزوايا حادة يحاكي خطوط غطاء المحرك في طرازات السيارات الفائقة.

لمسات هندسية ونظام تعليق متطور

لا تقتصر الملامح المستوحاة من عالم السيارات على المظهر الخارجي فحسب، بل تمتد لتشمل المكونات الميكانيكية والتفاصيل الوظيفية للعربة.

فقد جُهزت بدواسة مكابح مصممة يدويًا على نمط دواسات السيارات الرياضية، إضافة إلى عجلات متعددة التضاريس ونظام تعليق بنوابض ظاهرية تضمن امتصاص الصدمات وحركة سلسة على الطرق المختلفة.

كما تتضمن المقاعد نمط حرف Y الشهير في التصميم الداخلي لسيارات الشركة لتعزيز الطابع الرياضي.

ملحقات كاملة ولوحة مرقمة لكل وحدة

تصل عربة الأطفال في حزمة شاملة تتضمن غطاءين للوقاية من المطر، وشبكة للحماية من الحشرات، وشراعًا واقيًا من الشمس، وحاملًا للأكواب، بالإضافة إلى محولات لتثبيت مقاعد السيارات الخاصة بالأطفال.

وتحمل كل عربة من الـ 500 وحدة لوحة معدنية مرقمة تبيّن التسلسل الإنتاجي الخاص بها، لتشكل خيارًا مكملًا لمالكي سيارات الدفع الرباعي الفاخرة مثل "لامبورجيني أوروس" الراغبين في اقتناء منتجات فاخرة وعملية في آن واحد.