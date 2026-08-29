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الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
محمد إبراهيم

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم الاحتفال بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني ببورفؤاد التابع لهيئة قناة السويس بعد انتهاء فترة تأهيلهم بالكلية العسكرية التكنولوجية، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر مع مختلف الهيئات والوزارات لتأهيل الكوادر البشرية في كافة التخصصات.

تضمنت المراسم عرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية وفقا لأحدث النظم المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، أعقبه إعلان نتيجة الدورة.

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه من رعاية واهتمام وما اكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية تمكنهم من أداء المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.

وألقى اللواء شريف عبد الحليم الجمل نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية العسكرية التكنولوجية كلمة أشار خلالها إلى حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير نظم الإعداد والتأهيل للطلبة والدارسين من الجهات المدنية وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية بما يؤهلهم لأداء ما يكلفون به من مهام على أكمل وجه.

وألقى اللواء أح محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة هنأ خلالها الخريجين متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المهنية، مؤكدًا على أهمية تلك الدورات التي تسهم في بناء كوادر من العاملين بمؤسسات الدولة مسلحين بالعلم والمعرفة وفقًا لأحدث نظم التدريب والتأهيل الحديثة.

فيما قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود مخلصة في تدريب وتأهيل شباب الوطن بمختلف تخصصاتهم، مشيرًا إلى أهمية الدورة في تأهيل
العنصر البشري ليتواكب مع منظومة التحديث المتبعة بالهيئة.

كما ألقى اللواء أح شريف العرايشي مساعد وزير الدفاع كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة
على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى أبناء الوطن بمختلف وزارات وهيئات الدولة بما يسهم في رفعة الوطن وتقدمه، واختتمت مراسم الاحتفال بتبادل الدروع وتكريم أوائل الدورة.

حضر مراسم الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي هيئة قناة السويس.

الأكاديمية العسكرية المصرية مركز التدريب المهني هيئة قناة السويس الكلية العسكرية التكنولوجية القوات المسلحة الفريق أسامة ربيع

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الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

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