إصابة عضلية تبعد مهاجم الزمالك عن مباراة منتخب السويس بتروجيت بالدوري

تأكد استمرار غياب عمرو ناصر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وكان عمرو ناصر قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ما تسبب في غيابه عن فترة إعداد الزمالك بالكامل، إلى جانب عدم مشاركته في مباراتي الفريق أمام الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، ضمن أول جولتين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر أن الإصابة ستجبر عمرو ناصر على الغياب عن مواجهة الزمالك المقبلة أمام بتروجت، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر أن الإصابات العضلية من هذا النوع تحتاج إلى فترة كافية من العلاج والتأهيل قبل العودة إلى الملاعب، مشيرًا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب من المتوقع أن يستمر لمدة تصل إلى 10 أيام، قبل بدء مرحلة العودة التدريجية إلى التدريبات الجماعية والمباريات.

ويواصل الجهاز الطبي للزمالك متابعة حالة عمرو ناصر بشكل مستمر، لتحديد مدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة مع الفريق.