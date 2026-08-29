منتخب مصر للناشئات يتوج بطلاً للعرب للكرة الطائرة تحت 18 عامًا

توج منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة، المقامة في الأردن، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة النهائية، ليحصد الميدالية الذهبية عن جدارة.

وقدم منتخب مصر مشوارًا مميزًا في البطولة، بعدما استهل منافساته بالفوز على لبنان بنتيجة 3-0، قبل أن يكرر النتيجة أمام البحرين، ثم الأردن والمغرب وفلسطين، ليواصل انتصاراته دون خسارة أي شوط، قبل أن يختتم مشواره بالتفوق على الجزائر بثلاثية نظيفة في النهائي.

وشهدت البطولة مشاركة منتخبات مصر والجزائر والمغرب وفلسطين ولبنان والبحرين والأردن، وسط منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة.

قائمة منتخب مصر للناشئات

وضمت قائمة منتخب مصر في البطولة كلًا من: هنا كريم، وجود عماد الدين، وندى نادر، وخديجة رامي، وكرمة عبد المنعم، وملك تامر، ويارا رامز، وهنا الغيطاني، وزينة أحمد، وليلى المصري، ولي لي أحمد، وهنا إيهاب، وحلا حاتم، وفريدة أيمن.

ويقود المنتخب فنيًا تهاني طوسون، بينما ترأست البعثة منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد.