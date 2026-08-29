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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يراهن على حمزة عبدالكريم بعد رفض صفقة إسبـي.. 25 مليون يورو كانت السبب

برشلونه
برشلونه
باسنتي ناجي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تفاصيل جديدة بشأن قرار نادي برشلونة عدم التعاقد مع المهاجم الإسباني كارلوس إسبـي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير، عُرض إسبـي على برشلونة في بداية الصيف، لكن النادي الكتالوني قرر عدم إتمام الصفقة، بسبب عدم رغبته في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والتي تبلغ 25 مليون يورو، خاصة مع عدم وجود نية لمنحه دورًا أساسيًا في تشكيل الفريق. 

وفي المقابل، فضّل برشلونة الاعتماد على المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم كخيار بديل في مركز قلب الهجوم، باعتباره مشروعًا للمستقبل، إلى جانب انخفاض تكلفة الصفقة بشكل كبير، حيث بلغت 1.5 مليون يورو وفقًا للتقارير. 

ويأتي قرار برشلونة في ظل رغبة النادي في تدعيم مركز المهاجم، خاصة بعد رحيل عدد من العناصر الهجومية، بينما قدم حمزة عبد الكريم مستويات لافتة خلال فترة الإعداد، وسجل 4 أهداف في 5 مباريات، ليعزز فرصه في الحصول على فرصة مع الفريق الأول. 

وفي الوقت الذي اختار فيه برشلونة الرهان على الموهبة المصرية الشابة، انتقل كارلوس إسبـي إلى ريال مدريد مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 25 مليون يورو، ونجح سريعًا في لفت الأنظار بعد تسجيله هدف الفوز أمام إسبانيول في ظهوره الرسمي الأول. 

وبذلك، يبدو أن برشلونة حسم مفاضلته بين الاستثمار الكبير في إسبـي والرهان على حمزة عبد الكريم، مع تفضيل الخيار المصري الأقل تكلفة والأصغر سنًا، ومنحه فرصة لإثبات نفسه داخل الفريق الكتالوني.

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