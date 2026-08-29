صفقة للمستقبل .. ريال مدريد يضم موهبة راسينج

حسم نادي ريال مدريد صفقة التعاقد مع الموهبة الإسبانية سيرجيو مارتينيز، لاعب راسينغ سانتاندير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

ريال مدريد

وأكد رومانو أن مارتينيز، البالغ من العمر 19 عامًا، سينضم إلى ريال مدريد بشكل مباشر، دون إعارته مجددًا إلى راسينغ سانتاندير، بعدما توصل الناديان إلى اتفاق بشأن الصفقة مقابل 3 ملايين يورو.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب عقدًا مع النادي الملكي يمتد حتى يونيو 2030، بعدما فضّل الانتقال إلى ريال مدريد على عروض تلقاها من أندية إنجليزية وألمانية وسعودية.

وكان مارتينيز قد لفت الأنظار خلال ظهوره مع راسينغ سانتاندير، خاصة بعد تسجيله هدفًا مميزًا في ظهوره الأول بالدوري الإسباني، ليجذب اهتمام عدد من الأندية الكبرى قبل أن يحسم ريال مدريد الصفقة.

وبحسب التقارير، يحظى اللاعب بتقدير كبير داخل ريال مدريد، مع وجود خطة لتدريبه مع الفريق الأول، تمهيدًا لتطويره ومنحه فرصة للتدرج داخل منظومة النادي الملكي.

كما أشارت المعلومات المتداولة إلى تدخل جوزيه مورينيو وإبدائه اهتمامًا بالصفقة، في ظل قناعة النادي بأن مارتينيز يمتلك موهبة كبيرة وقد يصبح أحد المواهب الواعدة في صفوف ريال مدريد خلال السنوات المقبلة.