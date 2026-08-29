نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تواصل أسعار الذهب تحركاتها الملحوظة داخل محلات الصاغة مع بداية تعاملات مساء اليوم السبت 29 أغسطس 2026، بعدما شهدت الأسعار تراجعًا جديدًا، بالتزامن مع استمرار عمليات التصحيح السعري عقب وصول الذهب إلى أعلى مستوى له منذ قرابة 3 أشهر خلال الأسبوع الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب تراجعًا بنحو 150 جنيهًا على مستوى محلات الصاغة المختلفة اليوم، بينما بلغت خسائر عيار 21 نحو 315 جنيهًا خلال 5 أيام، في حين تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 2520 جنيهًا خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار الضغوط التصحيحية على الأسعار بعد فقدان الزخم الصاعد.



سعر الذهب في الصاغة الآن

بلغ متوسط سعر الذهب في الصاغة الآن نحو 6335 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواطنين.

ويأتي هذا التراجع بعدما سجل الذهب المحلي أعلى مستوى له منذ قرابة 3 أشهر خلال الأسبوع الماضي، عندما وصل سعر الجرام إلى نحو 6650 جنيهًا، قبل أن تبدأ عمليات التصحيح التي دفعت الأسعار إلى التراجع مرة أخرى وكسر مستوى 6350 جنيهًا للجرام.

وتشير حركة الأسعار الحالية إلى استمرار حالة التذبذب داخل محلات الصاغة، في ظل محاولة السوق استيعاب المكاسب السابقة، مع متابعة المستثمرين للتطورات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن النفيس.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى قيمة بين الأعيرة المتداولة، نحو 7240 جنيهًا للشراء و7171 جنيهًا للبيع.

ويتميز عيار 24 بارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه، ولذلك يرتفع سعره مقارنة بعياري 21 و18، كما تعتمد عليه سوق السبائك بدرجة كبيرة، الأمر الذي يجعل تحركاته محل اهتمام المستثمرين والمدخرين الراغبين في شراء الذهب بغرض الاستثمار.

وتتغير أسعار الذهب داخل محلات الصاغة بصورة مستمرة وفق حركة السعر العالمي للأوقية، إلى جانب سعر صرف الدولار والعوامل المتعلقة بالعرض والطلب.



سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6636 جنيهًا للشراء و6573 جنيهًا للبيع.

ويأتي عيار 22 ضمن الأعيرة الأقل انتشارًا مقارنة بعيار 21، إلا أنه يظل حاضرًا في بعض الأسواق، وتتحرك أسعاره بالتوازي مع الاتجاه العام للمعدن الأصفر.

ويتابع أصحاب المدخرات تحركات مختلف الأعيرة عند اتخاذ قرار الشراء أو البيع، خاصة خلال الفترات التي تشهد تقلبات واضحة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 21

يظل عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواطنين، وسجل في آخر تحديث نحو 6335 جنيهًا للشراء و6275 جنيهًا للبيع.

ويعد عيار 21 المؤشر الأهم بالنسبة إلى حركة سعر الذهب في الصاغة الآن، نظرًا لارتفاع حجم الطلب عليه، سواء بغرض شراء المشغولات الذهبية أو الاحتفاظ بالذهب كوسيلة للادخار.

وخلال الأيام الخمسة الماضية، خسر عيار 21 نحو 315 جنيهًا، في أعقاب موجة التصحيح التي بدأت بعد وصول سعر الجرام إلى مستوى 6650 جنيهًا الأسبوع الماضي.

ويأتي التراجع الحالي بعدما فقد الذهب جزءًا من الزخم الصاعد الذي دفعه إلى تسجيل مستويات مرتفعة، ما أدى إلى عودة الأسعار إلى مستويات أقل من 6350 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5430 جنيهًا للشراء و5378 جنيهًا للبيع.

ويحتل عيار 18 المرتبة الثانية من حيث الانتشار بين المستهلكين، خاصة في بعض أنواع المشغولات الذهبية، وتتحرك أسعاره وفق التغيرات التي يشهدها سعر الذهب عالميًا ومحليًا.

وتظل متابعة سعر عيار 18 مهمة للراغبين في شراء المشغولات الذهبية، خصوصًا مع اختلاف أسعار الأعيرة وتغيرها على مدار التعاملات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50.68 ألف جنيه للشراء و50.2 ألف جنيه للبيع.

وشهد الجنيه الذهب تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث خسر نحو 2520 جنيهًا، بالتزامن مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام كبير من جانب المدخرين، باعتباره أحد أشكال الاستثمار في المعدن النفيس، خاصة في ظل رغبة البعض في الاحتفاظ بالذهب بعيدًا عن المشغولات التي ترتبط بتكاليف إضافية مثل المصنعية.



سعر أوقية الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، سجل سعر أوقية الذهب نحو 4455 دولارًا للشراء و4454 دولارًا للبيع.

وتعد حركة الأوقية العالمية من أهم العوامل المؤثرة في السوق المحلية، إذ تنتقل تأثيرات التغير في السعر العالمي إلى أسعار الذهب داخل محلات الصاغة، مع مراعاة حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه والعوامل المحلية الأخرى.

وتراقب الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية تحركات الذهب بعد موجة الارتفاع التي دفعت الأسعار المحلية إلى تسجيل أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر.

تدفقات قوية إلى صناديق الذهب

في سياق متصل، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي تسجيل أكبر تدفقات نقدية أسبوعية منذ 11 شهرًا خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس.

وبلغت قيمة التدفقات النقدية الداخلة إلى هذه الصناديق نحو 6.4 مليار دولار، في مؤشر يعكس استمرار اهتمام المستثمرين العالميين بالمعدن النفيس رغم التحركات السعرية الأخيرة.

كما ارتفعت حيازات الصناديق من الذهب خلال الأسبوع الماضي بمقدار 46.7 طنًا، لتسجل الصناديق زيادة في الحيازات للأسبوع السابع على التوالي.

وتعد هذه أطول سلسلة أسبوعية من دخول الاستثمارات إلى صناديق الذهب منذ بداية العام، وهو ما يعكس استمرار الطلب الاستثماري على المعدن النفيس في الأسواق العالمية.