صفقة اللحظات الأخيرة .. آرسنال يفتح باب المفاوضات لضم راشفورد

كشفت صحيفة إندبندنت عن تحرك مفاجئ من جانب نادي آرسنال في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، من أجل التعاقد مع ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة.

مانشستر يونايتد

وأوضحت الصحيفة أن آرسنال يدرس تقديم عرض لاستعارة راشفورد، في حال فشل محاولاته للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، قبل غلق باب الانتقالات.

ويأتي اهتمام آرسنال براشفورد في ظل اقتراب جابرييل مارتينيلي من الرحيل إلى الهلال، وهو ما قد يترك الفريق بحاجة إلى تدعيم مركز الجناح الأيسر قبل نهاية الميركاتو.

ورغم ذلك، تبدو الصفقة معقدة، خاصة أن راشفورد عاد إلى مانشستر يونايتد بعد نهاية إعارته إلى برشلونة، وهناك تقارير تشير إلى تمسك اللاعب بالمنافسة على مكانه في تشكيل الفريق تحت قيادة مايكل كاريك.

وبالتالي، قد تشهد الساعات الأخيرة من الميركاتو مفاجأة كبرى، حال قرر آرسنال اللجوء إلى خيار راشفورد لتعويض فشل صفقة ألفاريز.