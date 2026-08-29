عمر الرملي يحصد ذهبية الجودو في دورة ألعاب البحر المتوسط

توج عمر الرملي، لاعب منتخب مصر للجودو، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن -100 كجم، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، المقامة حاليا في مدينة تارانتو الإيطالية.

وحقق عمر الرملي إنجازا مميزا بعدما نجح في الفوز على الصربي ميلان بولاجا بالوازاري بنتيجة 10-0، في مواجهة قوية ضمن منافسات وزن -100 كجم.

الميدالية الذهبية

وقدم بطل مصر أداء قويا خلال المباراة، ليحسم الفوز لصالحه ويتوج بالميدالية الذهبية، متفوقا على منافسه الصربي، بطل العالم وبطل أوروبا للشباب، ويضيف إنجازا جديدا للبعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وبذهبية عمر الرملي في منافسات الجودو، ارتفع رصيد مصر إلى 33 ميدالية متنوعة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بواقع 11 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و11 ميدالية برونزية.

23 لعبة رياضية

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.