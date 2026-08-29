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كوبري محطة المونوريل | غلق كلي يومًا واحدًا بطريق امتداد المحور أمام هايبر وان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كوبري محطة المونوريل | غلق كلي يومًا واحدًا بطريق امتداد المحور أمام هايبر وان

مونوريل
مونوريل
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة أنه في  اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط وادي النيل – ٦ أكتوبر، سيتم تنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل «هايبر» بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو، وتحديدًا أمام مول «هايبر وان»، بالاتجاه القادم من محور ٢٦ يوليو في اتجاه ميدان جهينة.

وتستلزم الأعمال إجراء غلق كلي بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام مول «هايبر وان» بالاتجاه المشار إليه، لمدة يوم واحد فقط، يوم الأحد الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦، وذلك من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة صباحًا فقط . 


وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة ووضع التحويلة المرورية اللازمة، على النحو التالي:


حركة سير المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو، والراغبة في استكمال السير في اتجاه طريق الواحات، ستقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر القادم من ميدان جهينة في اتجاه محور ٢٦ يوليو، من خلال فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى قبل منطقة الأعمال، ثم السير في مسار التحويلة المرورية، والعودة مرة أخرى إلى طريق امتداد محور ٢٦ يوليو من خلال فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة الأعمال.


كما تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات.

وتهيب محافظة الجيزة بقائدي المركبات الالتزام بالتحويلة المرورية المشار إليها وتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم ولضمان انتظام الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة هايبر وان طريق 26 يوليو

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