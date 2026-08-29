تخريج طلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس بعد انتهاء فترة تأهيلهم بالكلية العسكرية التكنولوجية

نظمت الأكاديمية العسكرية مراسم الاحتفال بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهنى ببورفؤاد التابع لهيئة قناة السويس بعد إنتهاء فترة تأهيلهم بالكلية العسكرية التكنولوجية، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر مع مختلف الهيئات والوزارات لتأهيل الكوادر البشرية فى كافة التخصصات.

وتضمنت المراسم عرضا لفيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية، وفقاً لأحدث النظم المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، أعقبه إعلان نتيجة الدورة.

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه من رعاية واهتمام، وما اكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية تمكنهم من أداء المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار.

وأكد اللواء شريف عبد الحليم الجمل نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية العسكرية التكنولوجية، في كلمته خلال الاحتفال، حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير نظم الإعداد والتأهيل للطلبة والدارسين من الجهات المدنية وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية بما يؤهلهم لآداء مايكلفون به من مهام على أكمل وجه".

كما ألقى اللواء أ.ح محمـد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية كلمة هنأ خلالها الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المهنية، مؤكداً أهمية تلك الدورات التي تسهم في بناء كوادر من العاملين بمؤسسات الدولة مسلحين بالعلم والمعرفة وفقاً لأحدث نظم التدريب والتأهيل الحديثة.

وقدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في كلمته، الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود مخلصة فى تدريب وتأهيل شباب الوطن بمختلف تخصصاتهم، مشيراً إلى أهمية الدورة في تأهيل العنصر البشرى ليتواكب مع منظومة التحديث المتبعة بالهيئة.

ومن جهته، أكد اللواء أ.ح شريف العرايشى مساعد وزير الدفاع حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى أبناء الوطن بمختلف وزارات وهيئات الدولة، بما يسهم في رفعة الوطن وتقدمه.

واختتمت مراسم الاحتفال بتبادل الدروع وتكريم أوائل الدورة.

وحضر مراسم الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى هيئة قناة السويس.