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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل توتنهام .. عمر مرموش أساسيًا أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش
حسام الحارتي

أعلن الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد.

ويواجه فريق توتنهام نظيره نيوكاسل يونايتد علي ملعب "توتنهام هوتسبير" اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل توتنهام في مواجهة نيوكاسل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أنتونين كينسكي.

الدفاع: بيدرو بورو، يان باول فان هيكي، ميكي فان دي فين، أندرو روبرتسون.

 الوسط: رودريجو بنتانكور، أرشي جاراي، ساندرو تونالي، ماتيوس فيرنانديز.

 الهجوم: ماتياس تيل، عمر مرموش.

بينما جاء تشكيل نيوكاسل في مواجهة توتنهام

 حراسة المرمى: لوكاش هورنيتشيك.

 الدفاع: مالك ثياو – لويس هال – سفين بوتمان – عمار ديديتش.

 الوسط: هارفي بارنيس – نيكو جونزاليس - جوزيف ويلوك – لويس مايلي.

الهجوم: أنتوني إيلانجا – يوان ويسا.

الإيطالي روبرتو دي زيربي توتنهام هوتسبير نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

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