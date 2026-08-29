توتنهام يواجه نيوكاسل في ظهور مرتقب لـ عمر مرموش بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق توتنهام هوتسبير لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع احتمالية الظهور الأول للمحترف المصري عمر مرموش بقميص فريقه الجديد.

ويحتضن ملعب توتنهام هوتسبير المباراة المرتقبة، حيث يسعى أصحاب الأرض إلى تحقيق الانتصار الأول لهم في المسابقة، بعدما بدأوا الموسم بشكل مخيب للآمال بالخسارة أمام برينتفورد بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

يدخل توتنهام المباراة دون أي نقاط، بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة في الجولة الأولى، وهو ما يضع الفريق أمام ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سريعًا من أجل تصحيح المسار وتعويض جماهيره.

ويقود الفريق المدرب روبرتو دي زيربي، الذي يأمل في ظهور توتنهام بصورة أفضل خلال مواجهة نيوكاسل، خاصة على المستوى الهجومي واستغلال الفرص أمام مرمى المنافس.

على الجانب الآخر، يدخل نيوكاسل يونايتد المواجهة وفي رصيده نقطة واحدة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع ليفربول بهدفين لكل فريق، في مباراة شهدت إثارة كبيرة.

ويأمل نيوكاسل في حصد النقاط الثلاث أمام توتنهام، من أجل تحقيق انتصاره الأول في الموسم والمنافسة مبكرًا على مراكز المقدمة.

وتتجه الأنظار إلى عمر مرموش، المنضم حديثًا إلى توتنهام قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويمثل نيوكاسل منافسًا مميزًا بالنسبة إلى مرموش، إذ سبق له تسجيل سبعة أهداف أمام الفريق بمختلف المسابقات بقميص مانشستر سيتي، ما يمنحه سجلًا تهديفيًا مميزًا أمام منافسه المرتقب.

ويترقب جمهور توتنهام الظهور الأول لمرموش مع الفريق، وسط آمال بأن يواصل اللاعب المصري تألقه ويقدم الإضافة الهجومية المنتظرة.

تقام مباراة توتنهام ونيوكاسل اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب توتنهام هوتسبير.

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، ضمن تغطية منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز



