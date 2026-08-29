أمير هشام : عبدالله السعيد جاهز لمواجهة الزمالك والسويس بتروجت

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عبدالله السعيد لاعب وسط الزمالك يشارك بشكل جيد في التدريبات الجماعية، وظهر بمستوى طيب للغاية.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: الزمالك سيواجه السويس بتروجت في اللقاء القادم، وقد يتم ضمه للقائمة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وأضاف: معتمد لم يضم اللاعب في المباراتين الماضيتين، بسبب انضمامه بشكل متأخر لمعسكر الفريق، ولم يكن من المقبول الاستعانة به بشكل سريع في ظل جاهزية لاعبين آخرين حاليًا.

وأتم: عبدالله السعيد حاليا هو جاهز فنيا وبدنيا، والجميع أشاد بما يقدمه في التدريبات الأخيرة، وكأنه كان يخوض فترة اعداد بمفرده رغم انضمامه متأخر لمعسكر الزمالك استعدادا للموسم الحالي.