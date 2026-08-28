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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب خلافات الجيرة .. مقتل مسن على يد جاره بالمنوفية

المجني عليه
المجني عليه

شهدت قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جريمة قتل مسن على يد جاره بسبب خلافات الجيرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بورود بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة داخل قرية شنشور التابعة لدائرة المركز ووفاة أحدهما على يد اخر متأثراً باصابته .

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة ياسر. ع يبلغ من العمر 65 عام على يد جاره موظف يبلغ من العمر 38 عام؛ بسبب خلافات على الجيرة، ونشبت مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة، أدى إلى وفاة المسن على يد الاخر.

وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة أشمون من القبض على المتهم وضبط أداة الجريمة " شومة" وتم اقتياده لديوان المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.

المنوفية محافظة المنوفية قتل جيرة اشمون

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