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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد | توفير 64 فرصة عمل.. بحث دعم 500 أسرة بوحدات إنتاج الطاقة من البيوجاز

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

بالتعاون مع إحدى شركات الطاقة 
محافظ الوادي الجديد تبحث مقترح دعم 500 أسرة  بوحدات إنتاج الطاقة من البيوجاز

التقت السيدة حنان مجدي محافظة الوادي الجديد، وفد إحدى الشركات المتخصصة في خدمات الطاقة، وذلك لمناقشة مقترح إطلاق مبادرة مجتمعية تستهدف دعم أهالي المحافظة بوحدات البيوجاز، في إطار خطة المحافظة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية وإعادة تدويرها.

وأوضحت المحافظ أن المقترح يستهدف تنفيذ نموذج تنموي يستفيد منه 500 أسرة كمرحلة أولى من الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة وصغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، من خلال توفير وحدة بيوجاز محمولة لكل أسرة مستفيدة بدعم 50 ٪ من التكلفة، تتيح الاستفادة من المخلفات العضوية وتحويلها إلى غاز حيوي يمكن استخدامه في الأغراض المنزلية وإنتاج سماد عضوي مع توفير التدريب والتشغيل والصيانة والمتابعة،  بما يسهم في خفض أعباء الطاقة على الأسر، والحد من التلوث والحرائق الناتجة عن التخلص غير الآمن منها. موجهة بالتنسيق بين الشركة والجهات المعنية بالمحافظة بما يضمن وصول المبادرة إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالي المحافظة.

نائب محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية الثقافة بالمولد النبوى الشريف بسينما هيبس بمدينة الخارجة

شهد السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الخميس، احتفالية مديرية الثقافة بالمحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي أُقيمت بقاعة سينما هيبس بمدينة الخارجة، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة،  والأستاذة ابتسام عبدالمريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، وفضيلة الشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة، والنائب مصطفى يسري عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وتضمنت الاحتفالية فقرات دينية وثقافية وفنية متنوعة، بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمات تناولت السيرة النبوية العطرة ودروسها المستفادة، تخللتها ابتهالات ومدائح نبوية وفقرات شعرية، إلى جانب عرض فني لأوبريت «ولد الهدى» قدمته فرقة ثقافة الطفل ، وفقرات للتنورة والموسيقى العربية، والتي لاقت استحسان الحضور وأضفت أجواءً روحانية وفنية مميزة على الاحتفال.

ونقل نائب المحافظ تحية وتهنئة السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد لأبناء المحافظة بهذه المناسبة العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، مؤكدًا أهمية استلهام القيم والمعاني النبيلة من السيرة النبوية الشريفة، وما أرسته من مبادئ الرحمة والتآلف والوسطية والاعتدال.

وعلى هامش الاحتفال، حرص كجك على تفقد منفذ بيع الكتب  التابع لهيئة قصور الثقافة ، إلى جانب معرض الفنون التشكيلية وعرض الحرف التراثية ذات الطابع البيئى من خامات الطبيعة، مشيدًا بتنوع المعروضات وسلسلة الاصدارات، وما تعكسه من ثراء ثقافي تراثي ، ودورها في إتاحة المعرفة ودعم الموهوبين والحفاظ على الهوية التراثية للمحافظة.

وظائف فنية وزراعية وإدارية.. محافظة الوادي الجديد تعلن توفير 64 فرصة عمل

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في ضوء توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، توفير 64 فرصة عمل لأبناء المحافظة، بالتعاون مع مديرية العمل، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.

تفاصيل فرص العمل 

وتتضمن فرص العمل المتاحة عددًا من الوظائف الفنية والزراعية والإدارية، موزعة على عدة شركات ومشروعات بمراكز المحافظة.

وتشمل الفرص 12 فرصة للعمل في شركة كول سنتر بشرق العوينات، في وظائف فني ميكانيكا معدات ثقيلة، وفني كهرباء أجهزة ديزل كمبيوتر، وفني معدات زراعية، وفني ميكانيكي لنقل السيارات، وفني عفشة، مع اشتراط خبرة سابقة وأعمال وإنجاز فني لمدة خمس سنوات.

كما تم توفير 10 فرص عمل بالشركة المصرية الأمريكية للتنمية الزراعية بشرق العوينات بالداخلة، بوظيفة عامل زراعي، مع عقد عمل وتأمين صحي واجتماعي وبدل مواصلات ووجبات وسكن.

وتضمنت الفرص أيضًا وظائف بشركتي سولار جروب للاستثمار الزراعي وصحاري مصر للاستثمار الزراعي بشرق العوينات بقرية العين، إلى جانب فرص بشركة الصفوة للاستثمار الزراعي بالفرافرة – سهل بركة، في وظائف مشرف زراعي، عامل زراعي، فني شبكات، فني سيارات، وسائق جرار زراعي.

وأوضحت المحافظة أن الراغبين في الاستفسار والتقديم يمكنهم التوجه إلى مقر مديرية العمل أو مكاتب العمل بمراكز المحافظة.

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