مباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. مواجهات قوية بالدوريات الأوروبية والسعودية

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم السبت 29 أغسطس 2026 إقامة عدد كبير من المباريات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وسط منافسة قوية في الدوريات الأوروبية الكبرى، إلى جانب مواجهات مرتقبة في الدوري السعودي للمحترفين.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي ليفربول مع نوتنجهام فورست في مواجهة قوية تنطلق في الثانية والنصف ظهرًا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

وفي الخامسة مساءً، يواجه بورنموث نظيره إيفرتون، بينما يلتقي كوفنتري سيتي مع هال سيتي في التوقيت نفسه. وتختتم مواجهات اليوم بمباراة توتنهام هوتسبير أمام نيوكاسل يونايتد في السابعة والنصف مساءً، والتي تشهد الظهور الأول للمصري عمر مرموش مع فريقه الجديد توتنهام، وفقًا للبيانات الواردة.

مباريات الدوري الإسباني

تقام ثلاث مواجهات في الدوري الإسباني، تبدأ بمباراة ليفانتي أمام ريال بيتيس في السادسة مساءً، ثم ريال سوسييداد ضد إسبانيول في الثامنة مساءً، قبل أن يلتقي إشبيلية مع أتلتيكو مدريد في العاشرة والنصف مساءً.

مباريات الدوري الإيطالي

يشهد الدوري الإيطالي إقامة أربع مباريات في السابعة والنصف مساءً، تجمع فيورنتينا مع فروسينوني، ومونزا مع أودينيزي، وساسولو مع تورينو، بينما يواجه يوفنتوس فريق بارما في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

مباريات الدوري الفرنسي

تقام عدة مواجهات في الدوري الفرنسي، أبرزها ستراسبورج ضد لانس في السادسة والربع مساءً. وفي التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، يلتقي أوكسير مع أنجييه، وبريست مع تولوز، ولوريان مع تروا، وليون مع لو هافر.

مباريات الدوري الألماني

تتواصل منافسات الدوري الألماني بإقامة ست مباريات، أبرزها مواجهة بوروسيا دورتموند أمام هامبورج في السابعة والنصف مساءً، فيما تقام خمس مباريات أخرى في الرابعة والنصف عصرًا.

مباريات الدوري السعودي

وفي الدوري السعودي للمحترفين، يلتقي الخلود مع الأهلي في السابعة وخمس دقائق مساءً، بينما يلعب الفتح أمام الاتحاد، والاتفاق ضد الدرعية، في التاسعة مساءً