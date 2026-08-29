جلسة عرفية لإنهاء نزاع سيدة السوبلكس وإلزام الطرف الاخر بدفع 100 ألف جنيه

انتهت أزمة سيدة السوبلكس بتتظيم جلسة عرفية جمعت طرفي الخلاف وشهود العيان، بحضور عدد من أفراد العائلتين وكبار أهالي القرية، لبحث تداعيات مشاجرة سيدة السوبلكس التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.



واستمعت الجلسة إلى روايات طرفي الخلاف وشهود العيان، وانتهت إلى إلزام أحد أطراف النزاع بدفع مبلغ 100 ألف جنيه لصالح السيدة ، المعروفة إعلاميا بـسيدة السوبلكس، وذلك في إطار ما انتهت إليه الجلسة العرفية لاحتواء الخلاف وإنهائه.



وبحسب رواية أحد أطراف النزاع، بدأت الواقعة عندما وصل زوج السيدة إلى منزله مستقلا سيارة قبل أن يلقي أحد أفراد الطرف الآخر طوبة على زجاج السيارة، لتتحول الواقعة بعدها إلى مشادة تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين.



و قدم الطرف الآخر روايته خلال الجلسة، مؤكدا أن الخلافات بين العائلتين ليست وليدة الواقعة الأخيرة، وإنما تعود إلى نحو عامين، مشيرا إلى وقوع مشاجرتين خلال شهر أغسطس الجاري قبل الواقعة التي ظهرت فيها السيدة وهي تنفذ حركة السوبلكس، وجرى تحرير محضرين بشأنهما وإرفاق تقارير طبية بهما، وفقا لروايته.



وأكد عدد من أهالي القرية أن طرفي النزاع تربطهما صلة قرابة، إذ إنهما من أبناء العمومة، فضلا عن وجود صلة نسب بينهما.

وخلال المشاجرة الأخيرة، تعرض زوج السيدة للاعتداء باستخدام شومة بحسب روايات الواقعة، ما دفعها إلى التدخل للدفاع عنه، قبل أن تتمكن من طرح أحد المشاركين أرضا بحركة سوبلكس في مشهد شبيه بحركات المصارع الأمريكي جون سينا.



وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظة تدخل السيدة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول الواقعة إلى حديث المستخدمين، وتحصل السيدة على لقب سيدة السوبلكس .



وكانت جهات التحقيق بمركز طوخ قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل السيدة المعروفة إعلاميا بـسيدة السوبلكس، إلى جانب اثنين من المجني عليهم، على خلفية المشاجرة التي نشبت بين عدد من الأقارب.



وتأتي الجلسة العرفية في محاولة لإنهاء الخلاف وتهدئة الأوضاع بين الطرفين، خاصة في ظل وجود صلة قرابة ونسب بين العائلتين، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو المشاجرة وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه.