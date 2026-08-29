تشييع جثامين شابين أبناء عمومه بقرية أبو الغيط لقيا مصرعهما في حادث تصادم

لقى شابان من قرية أبو الغيط، دائرة مركز القناطر الخيرية مصرعهما إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي.



و أسفر الحادث عن مصرع كلا من "سليمان سيد سليمان مغاوري إبراهيم" و" محمد تامر سعد مغاوري إبراهيم" وتم نقل الجثامين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وشيع أهالي قرية أبو الغيط جثماني الشابين في جنازة واحدة، عقب وصولهما من المستشفى، من مسجد الشهيد بالقرية وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرتيهما وذويهما وأصدقائهما وأهالي القرية.

ودعا المشيعون للفقيدين بالرحمة والمغفرة، ولذويهما بالصبر والسلوان.