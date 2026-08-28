محافظ القليوبية يوجّه بسرعة التعامل مع تداعيات انهيار عقار بنها وإزالة مبنى مجاور لخطورته

وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، في إطار المتابعة الفورية لتداعيات انهيار أحد العقارات بمدينة بنها، المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، بالانتقال الفوري إلى موقع الحادث، والوقوف على تداعيات الموقف ميدانيًا، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وعلى الفور، انتقلت المهندسة جيهان مسعود إلى موقع الحادث، وتبين أن العقار المنهار منزل قديم مكون من أربعة طوابق، ومقام على مساحة 65 مترًا مربعًا، وقد انهار بالكامل.



وبالتزامن مع التعامل مع آثار الانهيار، وجّهت المهندسة جيهان مسعود باستدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقارات المجاورة، حيث قامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة، وتبين وجود ميل بالعقار المجاور، وانتهت إلى أن حالته تمثل خطورة داهمة تستوجب إزالته على الفور، حفاظًا على سلامة المواطنين والعقارات المحيطة.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، أعمال رفع الأنقاض والإجراءات الخاصة بإزالة العقار المتأثر، بحضور اللواء عبد اللطيف أبو الخير، مستشار المحافظ للأزمات، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

كما وجّه محافظ القليوبية بسرعة فصل المرافق عن المنطقة المتضررة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، بالتوازي مع استمرار أعمال رفع الأنقاض وتأمين الموقع.

وشدّد المحافظ على ضرورة إجراء فحص شامل ودقيق لكافة العقارات بالمنطقة المحيطة، للتأكد من سلامتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية الفورية تجاه أي مبانٍ يثبت أنها تمثل خطورة داهمة، وإصدار قرارات الإزالة اللازمة دون تأخير، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأكد محافظ القليوبية استمرار المتابعة الميدانية للموقف لحين الانتهاء من كافة الأعمال اللازمة، والتأكد من تأمين المنطقة بالكامل وعدم وجود أي مخاطر تهدد سلامة المواطنين.