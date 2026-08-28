باحث سياسي: الحرب على إيران وراء تراجِع شعبية ترامب.. والعقوبات تواجه صعوبة في عزل طهران

قال سامح لاشين الكاتب والباحث في الشؤون الإقليمية، إن الحرب الأمريكية الإيرانية ألقت بظلالها على الداخل الأمريكي، موضحًا أن ارتفاع أسعار المحروقات والتضخم انعكسا سلبًا على شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أن التصريحات المتناقضة بشأن نتائج الحرب، والحديث عن الانتصار وفتح مضيق هرمز بالتزامن مع تشديد العقوبات على إيران، أسهما أيضًا في التأثير على الرأي العام الأمريكي والحزب الجمهوري.

وأوضح لاشين، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن إيران تراهن على عامل الوقت وعلى احتمال تعرض ترامب والحزب الجمهوري لهزيمة في انتخابات التجديد النصفي، بينما تراهن الولايات المتحدة على استمرار الضغوط الاقتصادية لاستنزاف الداخل الإيراني ودفع طهران إلى قبول الشروط الأمريكية بشأن مضيق هرمز، وعلى رأسها فتحه دون شروط أو رسوم.

وأشار الكاتب والباحث إلى أن فعالية العقوبات الأمريكية الجديدة ترتبط بمدى استجابة الدول التي تربطها علاقات استراتيجية وتجارية مع إيران، وعلى رأسها الصين وروسيا، معتبرا أن استمرار التعاون بين هذه الدول وطهران، إلى جانب علاقات إيران التجارية مع تركيا ودول الجوار، يجعل مهمة واشنطن في عزل إيران اقتصاديًا أكثر صعوبة.

وأكد «لاشين» أن إيران تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات والالتفاف عليها، مشيرًا إلى قدرتها على بناء اقتصاد موازٍ والاستفادة من استمرار علاقاتها التجارية مع عدد من الدول، لافتا إلى أن حصار الموانئ الجنوبية يمثل أحد أكثر الضغوط الاقتصادية إيلامًا على طهران، إلا أن قدرة إيران على التكيف مع العقوبات تجعل حسم المواجهة اقتصاديًا أمرًا غير مؤكد.