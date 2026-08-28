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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نزيل بمركز إصلاح وتأهيل ينفى ادعاءات شقيقه بتعرضه للتعدى والإساءة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر (متواجد حالياً خارج البلاد) بقيام أحد الضباط وفردى شرطة بالتعدى على شقيقه "نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة " بالسب والضرب وإحداث إصابته وعدم تقديم الرعاية الطبية له ومنع الزيارة عنه.

 بالفحص أمكن تحديد النزيل المذكور شقيق القائم على النشر (محكوم عليه بالحبس 6 سنوات فى قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض ومُودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة) وبسؤاله نفى تعرضه لأية إعتداءات أو إساءة معاملة من قِبل أى من العاملين بالمركز، وأضاف بأنه يتلقى الرعاية اللازمة بمحبسه ، ويعامل معاملة حسنة كباقـى أقرانه من النزلاء، وأن زيارات أهليته له منتظمة منذ مبدأ محبسه عام 2023 وأخرها بتاريخ 22/ الجارى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين عدم وجود أية إصابات به، وعلل الإدعاء الكاذب لشقيقه لرغبته فى غل يد إدارة المركز عن متابعته وتطبيق اللوائح عليه.

 وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الإدعاءات.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الضباط

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