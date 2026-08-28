كانوا بيهزروا.. القبض على شخص نشر فيديو وإدعى محاولة خطف حقيبة فتاة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة حقيبة من إحدى الفتيات حال سيرها بأحد شوارع الشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الظاهران بمقطع الفيديو (طالبة "سن 13" ، وابن خالها - مقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية ) ، وبإستدعائهما حضرا رفقة (والدة الطالبة) وبسؤالهم قرروا أنه حال سير الأولى بتاريخ ٢٤ أغسطس قام الثانى بمحاولة جذب الحقيبة الخاصة بها بقصد المزاح، وإتهموا القائم على النشر بالتشهير بالظاهرين بمقطع الفيديو.

أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته قرر بقيامه بنشر مقطع الفيديو لعدم معرفته بوجود صلة قرابة بينهما وإعتقاده محاولته سرقة الحقيبة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





